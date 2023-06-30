Otomobil tarlaya uçup ters döndü 

Elazığ-Malatya kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.

Kaza, Elazığ Malatya kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 V 7073 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.