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Giriş Tarihi : 03-08-2020 11:09   Güncelleme : 03-08-2020 11:09

Otomobil takla attı! 3 yaralı  

Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.  

Otomobil takla attı! 3 yaralı  

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 25 FD 391 plakalı otomobil, sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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