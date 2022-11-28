Otomobil takla attı! 2 yaralı   

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar'dan Karakoçan istikametine gitmekte olan 01 AGR 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.