Kaza, Elazığ-Tunceli Karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 TU 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Giriş Tarihi : 06-08-2021 14:33 Güncelleme : 06-08-2021 14:33
Otomobil şarampole yuvarlandı
Kazada 2 kişi yaralandı.