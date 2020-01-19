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Giriş Tarihi : 19-01-2020 10:43

Otomobil şarampole yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.  Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kovancılar Saraybahçe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,E.Ç. idaresindeki 60 SC 982 plakalı otomobil,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atan araç ter döndü sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Jandarma, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ETİKETLER: elazığ trafik kazası elazığ bingöl yolu kaza
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