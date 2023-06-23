Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı  

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole uçtu.

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACK 754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.