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Giriş Tarihi : 12-12-2021 13:23   Güncelleme : 12-12-2021 13:23

Otomobil şarampole devrildi

Elazığ’da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.  

Otomobil şarampole devrildi

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak belde çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden S.K. idaresindeki 34 EM 1445 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceme yaptı.

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