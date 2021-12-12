Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak belde çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden S.K. idaresindeki 34 EM 1445 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceme yaptı.
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Giriş Tarihi : 12-12-2021 13:23 Güncelleme : 12-12-2021 13:23
Otomobil şarampole devrildi
Elazığ’da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.