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Giriş Tarihi : 20-05-2020 23:17   Güncelleme : 20-05-2020 23:17

Otomobil otobüs durağına girdi   

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi, kaza ucuz atlatıldı.

Otomobil otobüs durağına girdi   

Kaza, Malatya Caddesi'nde Elazığ Belediyesi ile  Hazardağlı kavşağı arasındaki durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAP 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada o anda durakta kimse bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.Otomobil ve durakta maddi hasar oluştu. Olay yerinde polis tedbir alırken, otomobil, duraktan çekici yardımıyla çekildi.

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