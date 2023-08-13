Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da, otomobil ile traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da, otomobil ile traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, 10.40 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK kavşağında Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan R. Ö. idaresindeki 44 AZ 318 plakalı traktör ile F. Y. yönetimindeki 44 DA 939 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.