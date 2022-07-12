Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün merkez Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 23 LS 978 plakalı motosiklet ile M.F. idaresindeki 23 EZ 374 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ü. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.