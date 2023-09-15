Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu YİMPAŞ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. K. idaresindeki 06 DIJ 67 plakalı otomobil ile M. Ö. T. yönetimindeki 44 AAY 860 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan M.Ö.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.