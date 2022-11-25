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Giriş Tarihi : 25-11-2022 09:41

Otomobil ile minibüs çarpıştı 

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada, 1 kişi yaralandı.   

Otomobil ile minibüs çarpıştı 

Kaza, Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 313 plakalı minibüs ile 23 BF 099 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. 

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