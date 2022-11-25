Otomobil ile minibüs çarpıştı 

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 313 plakalı minibüs ile 23 BF 099 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.