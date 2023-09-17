Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Malatya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Recai Gültek (56) idaresindeki 44 ABR 935 plakalı motosiklet, aynı yöne ilerleyen C.G. (63) yönetimindeki 06 ESN 51 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.