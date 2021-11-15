Otomobil fiyatlarındaki belirsizlik ne zaman bitecek?

Otomotiv mühendisi Tugay Telçeken, otomobil fiyatlarındaki belirsizlikle ilgili açıklamalarda bulunarak “Önümüzdeki yaz aylarında araç teminin kısa süreli rahatlama olması beklense de gelecek dönemlerde hem pandeminin oluşturduğu yük hem de ham madde sorunu otomotiv sektörünün bir hayli zor duruma sokacak gibi görünüyor” dedi.

Tugay Telçeken açıklamasına şu şekilde devam etti; “Dünyanın ve ülkemizdeki birçok insanın gündemini oluşturan otomobil vb. araçların son yıllarda hem pandemi hem de ham madde krizleriyle gündemden hiç düşmedi, döviz kurlarındaki dalgalanmalarda bu sürecin daha karmaşık bir hal almasına sebebiyet verdi . sektörün önemli tedarikçileri ham madde krizinde ilk olarak çip kriziyle karşılaştı, çip sorunu çözüme kavuşmadan ikinci şok dalgası olan Magnezyum krizi patlak verdi, direksiyon kolonları, şanzıman, koltuk çerçevesi ve yakıt deposu gibi parçalarda kullanılan magnezyum tedariki büyük bir sorun haline geldi, bir yıl içerisinde fiyatı iki katına çıkan magnezyum üretimini merkezinde ise Çin var …

Çin, Avrupa’nın magnezyum tedariğini büyük oranda sağlıyor ancak son zamanlarda enerji tasarruf politikası sebebiyle 50 olan magnezyum işletme tesisini 35 ‘ine yılsonuna kadar kapanma talimatı verdi. Çin’in bu katı tutumu Avrupa’daki üreticilerin erimekte olan ve tahmini bu yılsonuna kadar stokladığı sınırlı miktardaki magnezyumun temin sıkıntısı piyasalarda tedirginlik oluşturdu.

Magnezyum, özellikle hafif ve sağlam olması hedeflenen alüminyum levhalarda kullanılan alternatifi olmayan bir madde bu da magnezyumu vazgeçilmez ve değerli kılıyor , dünya genelinde rahatlıkla bulunabilen magnezyumun temel sorunu ise malzemenin varlığı değil malzeme üretiminin ve tedariğinin tekelleşmesi geçen yıl dünya üzerinde üretilen toplam magnezyum miktarı bir milyon doksan bin ton bu miktarın üretim dağılımında ise 886 bin ton ile (Çin) birinci sırada en yakın diğer tedarikçiler ise 65 bin ton ile ABD VE RUSYA dan oluşuyor durum böyle olunca çinin almış olduğu kararlar magnezyum temininin kaderini belirliyor .

Ülkemizde ise, Sıfır araçlardaki üretim sorunun devam etmesi 2.el piyasasında domino etkisi oluşturarak fiyatlarda kısa sürede aşırı fiyat yükselişi olarak hem alıcıya hem de satıcıya büyük sorunlar oluşturuyor, alıcı alım gücünü kaybederken satıcı satış pazarında daralma ile karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki yaz aylarında araç teminin kısa süreli rahatlama olması beklense de gelecek dönemlerde hem pandeminin oluşturduğu yük hem de ham madde sorunu otomotiv sektörünün bir hayli zor duruma sokacak gibi görünüyor” dedi.