Ekonomi
Giriş Tarihi : 15-11-2021 13:51   Güncelleme : 15-11-2021 13:51

Otomobil fiyatlarındaki belirsizlik ne zaman bitecek?

Otomotiv mühendisi Tugay Telçeken, otomobil fiyatlarındaki belirsizlikle ilgili açıklamalarda bulunarak  “Önümüzdeki yaz aylarında araç teminin kısa süreli rahatlama olması beklense de gelecek dönemlerde hem pandeminin oluşturduğu yük hem de ham madde sorunu otomotiv sektörünün bir hayli zor duruma sokacak gibi görünüyor” dedi.

Otomobil fiyatlarındaki belirsizlik ne zaman bitecek?

Tugay Telçeken açıklamasına şu şekilde devam etti; “Dünyanın ve ülkemizdeki birçok insanın gündemini oluşturan otomobil vb. araçların son yıllarda hem pandemi hem de ham madde krizleriyle gündemden hiç düşmedi, döviz kurlarındaki dalgalanmalarda bu sürecin daha karmaşık bir hal almasına sebebiyet verdi . sektörün önemli tedarikçileri ham madde krizinde ilk olarak  çip kriziyle karşılaştı, çip sorunu çözüme kavuşmadan ikinci şok dalgası olan Magnezyum krizi patlak verdi, direksiyon kolonları, şanzıman, koltuk çerçevesi ve yakıt deposu gibi parçalarda kullanılan magnezyum tedariki büyük bir sorun haline geldi, bir yıl içerisinde fiyatı iki katına çıkan magnezyum üretimini merkezinde ise Çin var …

Çin,  Avrupa’nın magnezyum tedariğini büyük oranda sağlıyor ancak son zamanlarda enerji tasarruf politikası sebebiyle 50 olan magnezyum işletme tesisini 35 ‘ine yılsonuna kadar kapanma talimatı verdi. Çin’in bu katı tutumu Avrupa’daki üreticilerin erimekte olan ve tahmini bu yılsonuna kadar stokladığı sınırlı miktardaki magnezyumun temin sıkıntısı piyasalarda tedirginlik oluşturdu.

Magnezyum, özellikle hafif  ve sağlam olması hedeflenen alüminyum levhalarda  kullanılan alternatifi olmayan bir madde  bu da magnezyumu vazgeçilmez ve değerli kılıyor , dünya genelinde rahatlıkla bulunabilen magnezyumun temel sorunu  ise malzemenin varlığı değil malzeme üretiminin ve tedariğinin tekelleşmesi geçen yıl dünya üzerinde üretilen toplam magnezyum miktarı bir milyon doksan bin ton bu miktarın  üretim dağılımında ise 886 bin ton ile (Çin) birinci sırada  en yakın diğer tedarikçiler ise 65 bin ton ile ABD VE RUSYA   dan oluşuyor durum böyle olunca çinin almış olduğu kararlar magnezyum temininin kaderini belirliyor .

 Ülkemizde ise, Sıfır araçlardaki üretim sorunun devam etmesi 2.el piyasasında domino etkisi oluşturarak fiyatlarda kısa sürede aşırı fiyat yükselişi olarak hem alıcıya hem de satıcıya büyük sorunlar oluşturuyor, alıcı alım gücünü kaybederken satıcı satış pazarında daralma ile karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki yaz aylarında araç teminin kısa süreli rahatlama olması beklense de  gelecek dönemlerde hem pandeminin oluşturduğu yük hem de ham madde sorunu otomotiv sektörünün bir hayli zor duruma sokacak gibi görünüyor” dedi.

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