Otomobil direksiyonunda ele geçirildi

Şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin direksiyonuna zulalanmış metamfetamin ve eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Elazığ-Bingöl yolu uygulama noktasında durdurulan araçlar kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan birine dedektör köpek Şimşek tepki verdi. Bunun üzerine polisler tarafından yapılan detaylı aramada otomobilin direksiyonuna zulalanmış 6 parça halinde toplam 242 gram metamfetamin ve 1 parça halinde 3 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.