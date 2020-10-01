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Giriş Tarihi : 01-10-2020 22:15   Güncelleme : 01-10-2020 22:15

Otomobil direğe çarptı: 4 yaralı  

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile aydınlatma direğine çarptı, 4 kişi hafif yaralandı.  

Otomobil direğe çarptı: 4 yaralı  

Kaza, Merkeze bağlı  Zafran Mahallesi Zafran rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki 17 RR 200 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu  aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bulunan 4 kişi hafif yaralandı. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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