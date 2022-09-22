Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı.

Kaza İcadiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ADT 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza da otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.