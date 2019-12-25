25 ARALIK 2019 Çarşamba 09:04
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 25-12-2019 07:45

Otomobil bahçeye uçtu

Elazığ’da otomobilin yoldan çıkıp bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Otomobil bahçeye uçtu

Kaza, gece saatlerine Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. D.idaresindeki 23 BG 594 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bahçeye uçtu. Kazada, otomobilin içerisinde yaralanan 2 kişiden biri araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis  kaza ile ilgili inceleme yaptı.

ETİKETLER: elazığ kaza elazığ trafik kazası haber elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA