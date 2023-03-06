Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen aracı söndürerek kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-03-2023 11:08
Otomobil alev alev yandı
Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.
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