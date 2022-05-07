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Giriş Tarihi : 07-05-2022 09:11   Güncelleme : 07-05-2022 09:12

Otomobil alev alev yandı  

Elazığ’da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.  

Otomobil alev alev yandı  

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Aracı durduran sürücü kendini dışarı attı. Yardıma ilk koşan ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oldu. Yangın tüpü ile gelen jandarma personeli araca müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini önledi. Bu sırada olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haberin Videosu : OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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