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Giriş Tarihi : 07-04-2021 11:32   Güncelleme : 07-04-2021 11:32

Otomobil ağacı çarptı

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu, sürücü hafif yaralandı.  

Otomobil ağacı çarptı

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AGT 968  plakalı otomobil, şehir merkezine doğru seyir halindeyken,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağacı çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

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