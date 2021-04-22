Kaza, merkeze bağlı Uzuntarla köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AAB 780 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.
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Giriş Tarihi : 22-04-2021 22:08 Güncelleme : 22-04-2021 22:08
Otomobil ağaca çarptı
Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.