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Giriş Tarihi : 14-01-2020 22:55

Otobüste rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirildi   

Elazığ’da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.  

Otobüste rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirildi   

Alınan bilgiye göre, merkez ile Aksaray Mahallesi arasında sefer  yapan belediye otobüsü öğretmenevi durağına geldiği sırada bir yolcu rahatsızlandı. Durumdan haberdar olan otobüs şoförü Mehmet Polat, kornaya basarak hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine ulaştırdı. 

Otobüs şoförünün örnek davranışıyla hastaneye ulaştırılan ve tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER: elazığ belediye otobüsü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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