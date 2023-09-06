Otobüs bagajında uyuşturucu taşırken yakalandılar

Elazığ’da polis ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 yolcunun bagajında toplam 676 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ’da polis ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 yolcunun bagajında toplam 676 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik doğu illerinden batı illerine giden otobüslerde çalışma gerçekleştirildi. 1 adet kaydı bulunan G.B. (20) ile 2 adet kaydı bulunan A.E.’nin (24) bagajlarında yapılan aramada 676 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.