Oto tamircisi heykeltıraşlara taş çıkardı 

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir oto tamircisi ustası, kardan yaptığı heykeller ile adeta heykeltıraşlara taş çıkardı.

Cumartesi etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar hasret kaldıkları karın tadını doyasıya çıkardı. Ağın ilçesinde de oto tamirci ustası Vahdet Gündüz, eşi ve çocuklarının yardımıyla kardan heykeller yaptı. Osmanlı askerinden Türk askerine, pandadan kanguruya kardan yapılan heykeller, büyük ilgi gördü. Gündüz, başarılı eserleri ile adeta heykeltıraşlara taş çıkardı.

Farklı figürlerin görenlerin ilgisini çektiğini belirten Vahdet Gündüz, "Çevredekiler, özellikle çocuklar gördüğünde beğeniyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kar yağışı devam ederse farklı figürler yapmaya devam edeceğim" dedi.