‘Osman Paşa’nın ismi Elazığ Havalimanında yaşatılmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol TBMM meclisine önerge vererek konuşma yapacak .

Erol konuşmasında şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın isminin Elazığ Havalimanı’na verilmesini sunacak. Perşembe günü öğle saatlerinde Bingöl’den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüş, meydana gelen olayda, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olurken, 2’si yaralanmıştı. Şehit korgeneralin kentteki tüm şehit aileleri ve gazilerle bire bir yakından ilgilendiği, gördüğü eksiklikleri anında giderdiği, zaman zaman ailelere hediyeler gönderdiği öğrenildi. Her kesim tarafından sevecenliği ve mütevazı kişiliği ile sevilen Korgeneral Erbaş, Elazığ halkının gönlüne taht kurmuştu. CHP Milletvekili Gürsel Erol da Şehit Korgeneral Erbaş’ın isminin Elazığ Havalimanında yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyene Milletvekili Gürsel Erol, “Korgeneral Osman Erbaş’ın adı Elazığ Havalimanın da yaşatılabilir, bunun meclise sunacağım” dedi.