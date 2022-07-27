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OSB’den eğitim protokolü

Güncel

OSB’den eğitim protokolü

Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Özel Bilgem Okulları ile yapılan protokol çerçevesinde Anaokulu- İlkokul-Ortaokul-Fen lisesi- Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Liseleri kayıtları için OSB'de faaliyet gösteren Firma sahiplerinin ve tüm çalışanların çocukları için yüzde 20 indirim sağlanacaktır.

İmzalanan protokol ile ilgili bir açıklama yapan OSB Bölge Müdürü Mehmet Yaşar Demirel şunları belirtti. “ Eğitim bir insanın hayatındaki en önemli dönüm noktasıdır. Bilgem okullarına baktığımızda 30 senelik tecrübe ile eğitimin her aşamasında hizmet vermektedir. Bizlerde böyle güzide bir kuruluş ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sanayicilerimizin ve firmalarda çalışanların çocuklarının faydalanacağına inandığımız bir protokol imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.