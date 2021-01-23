‘Ortak bir talep metni oluşturamadık’    

ASKON Elazığ Şube Başkanı Ertan Nizamettin Diler açıklamalarda bulundu.

Başkan Diler; “Deprem ve pandemi sürecinde önceleri birlik ve beraberlik vardı. Ama talepleri farklı olunca birlik beraberlik azaldı. Aslında biz birlikte bir talep oluşturamadık. Biz bir araya gelip dosya sunamadık. Sadece Ticaret Sanayi Oda Başkanımız Asilhan Arslan bir dosya bakan beye sundu. Biz aslında bir araya gelip kriz masası kurup Elazığ’ın sorunları bir dosya haline getirip sunsaydık. Çok farklı olabilirdi. Birlik ve beraberlik içinde olamadık”.

“ELAZIĞ’I TERKEDEN OLMADI”

Başkan Diler; “Elazığ benim kendi görüşüme göre süreç böyle devam ederse üç yıl içinde eski Elazığ olur. Hayat Elazığ’da güzel bir şekilde devam etmeye başlayacak. Üç yıl içinde inşaatlar tamamen bitmiş olur. Deprem sonrası tanıdığım ve üyelerimizden Elazığ’ı terk eden olmadı. Artı Elazığ’a yatırım yapmak için gelen insanlar oldu. Deprem sürecinde ailesini gönderen oldu. Bizde ailemizi il dışına gönderdik. Biz burada devam ettik. Geri gidenler geri gelmeye başladı. Onlar temelli gitmedi” dedi.