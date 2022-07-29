Örnek proje Elazığ’dan başlıyor

Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği girişimleriyle ilimizdeki tüm kantinlerinde çölyak hastası öğrencilerinde kantinlerde tost ve diğer yiyecekleri yemesi sağlanacak.

Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği tarafından çölyak hastası öğrencilere tost yapılması için ilimizdeki tüm kantinlere tost makinesi dağıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gülhan, yapacakları çalışmanın Türkiye’de bir ilk olacağını ifade ederek çölyak hastası çocukların her zaman yanında olacaklarını söyled

“ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ”

Başkan Gülhan; “Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği ve Elazığ Çölyak Hastaları Derneği birlikte yaptığımız ortak çalışma ile Haziran ayında çölyak hastası çocuklarımıza tost şenliğimizi yaptık. Etkinlik için çocuklarımız ve veliler bizlere çok teşekkür etti. Etkinlikten sonra çocuklarımızın gözleri gülüyordu. Tost şenliğimizde çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi bütün okullarımıza tost makinesi vereceğiz. Bundan sonraki süreçte çocuklarımız daha güvenilir bir şekilde kantinlerimizde tost, cips ve bisküvi çeşitlerini alabilecekler”

“ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR OLAMAYACAK”

Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gülhan ; “Çölyak hastası çocuklarımıza elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız. Çocuklarımız kesinlikle mağdur olmayacaklar. Çocuklarımızın anneleri ve babaları içleri rahat olsun. Çocuklarımıza kantinlerimizde her türlü hizmeti yapacağız”

“PROJE TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Başkan Gülhan; “Türkiye’de ilk olarak biz yaptık. İnşallah bu uygulama Ülkemizde yaygınlaşacak. İnşallah ülkemizde tüm kantinlerinde çölyak hastası öğrencilerin tost yapılması için bir tost makinesi olacak. Bundan önceki süreçte çölyak hastası çocuklarımız kantinlerimizde alış veriş yapamıyordu. Çocuklarımız evde getirdikleri yiyecekleri sadece yiyebiliyordu. Çocuklarımız arkadaşlarından ayrı yiyip içiyorlardı. Çocuklarımız mağdur oluyorlardı. İnşallah çocuklarımız bu süreçten sonra mağdur olmayacaklar” dedi.