Güncel
Giriş Tarihi : 29-06-2022 15:05   Güncelleme : 29-06-2022 15:07

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü  

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekili arazilere sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.  

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü  

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesi Erimli beldesinde bulunan ormanlık alanda  henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makinaları ve vatandaşların da yardım ettiği yangın, ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, kısa süre içerisinde ekipler tarafından söndürülürken yaklaşık 8 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

AdminAdmin

ETİKETLER: orman yangını elazığ orman yangını