Orman yangınına yönelik müdahale sürüyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sivrice ilçesi, Ügrük köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangında şu ana kadar 500 dönüm alanın ve bir evin zarar gördüğü öğrenildi.