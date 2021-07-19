Orman yangını söndürüldü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri de gönderildi. Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.