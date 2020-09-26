Orman yangını söndürüldü 

Elazığ’ın Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile sabaha karşı kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 170 dönüm meşe ormanının zarar gördüğü bildirildi.