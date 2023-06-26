Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan ihale bir kez daha gözden geçirilmelidir

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan ihale bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kangal; “İmar yönünden son yıllarda alınan yanlış kararlar ve plansızlık neticesinde düzensiz bir şehir görünümüne bürünen Elazığmızda, bir şehrin yerleşiminde başı çeken etkenlerden olan kamu kurumu binalarının göz göre göre yanlış konumlandırılması , artık toplum nezdinde büyük bir tepkiyle karşılanır olmuştur. Özellikle son yıllarda ihtiyaçlara cevap veremez hale gelip, şehrin farklı noktalarında yeniden inşa edilen birçok devlet kurumunun , daha birkaç yıl geçmesine rağmen gerek lokasyon gerekse de fiziki koşullar itibarıyla vatandaşlara ve kurum çalışanlarına eziyete dönüşmüş olması, yapılan bu binalarda ve bununla ilgili alınan kararlarda ciddi bir problemin olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu kurumların adeta gelişigüzel serpiştirilmiş olması trafik sorunundan şehir planlamasına kadar birçok açıdan şehrin gelişimine zarar vermiştir. Valilik, Adliye , Emniyet , Özel İdare , Defterdarlık gibi binalarının bulunduğu bölgelerde gün içerisinde yaşanan karmaşa ve görüntü kirliliğini gözümüzün önüne getirdiğimizde , artık şehir olarak bu tür saçmalıklara tahammülümüzün kalmadığını yüksek bir sesle dile getiriyoruz.

Şimdilerde ise bu sorunlara bir yenisinin eklenmek üzere olduğu haberini aldık. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 19 Temmuzda yapılması planlanan İdare Binası yapım işi ihalesinde , şehrin gerçeklerinden bi haber olan iradenin, yine aynı yanlışlara düşeceğini görüyoruz. Hizmet binası ve eklerinin yapılacağı bölgenin kurumlardan arındırılması yıllardır hemşerilerimizin önemsediği bir konu olmasına rağmen, bu durum hiçe sayılarak şehrimizin gelecek yıllarına ket vurulmak istenmektedir. Zübeyde hanım caddesindeki tüm kurumların şehir merkezi dışına taşınarak , şehirde nefes alabileceğimiz bu bölgenin tamamen hemşerilerimizin istifadesine sunulmasının acil bir ihtiyaç olduğu hepimizin malûmudur. Bu sebeple bu kurumun aynı yerinde yapılması , çözümsüzlüğün devamı niteliğinde olacaktır.

Bu toplumsal talebin görmezden gelinmemesi ve ileride yeni pişmanlıklara yol açmamak için, yapılacak olan bu ihalenin yetkili birimlerce bir an önce Kamu Yararı hukuksal nedenine dayanarak iptal edilmesi elzem bir durum olmuştur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16. Maddesinin sağladığı imkan dahilinde , “idarenin gerekli görmesi” ibaresini bu ihale için uygulamak , ilimizin en büyük problemlerinden olan şehir planlaması açısından önemli bir adım olacaktır.

Bu konuda vekillerimizin vakit kaybetmeden devreye girmesini ve Orman Bölge Müdürlüğünün daha uygun, gelişime açık bir alana taşınması konusunda belirleyici olmasını kamuoyu adına talep ediyoruz” dedi.