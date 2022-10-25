Orhan dekanlığa atandı

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na yeni atama gerçekleşti.

2019 yılından beri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görevini yürüten Prof. Dr. Yüksel Savucu’nun yerine Prof. Dr. Serdar Orhan atandı.

PROF. DR. SERDAR ORHAN KİMDİR?

1974 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesinde 1997 yılında lisans, 2001 yılında yüksek lisans ve 2006 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılında Malatya’da Beden Eğitimi Öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Fırat Üniversitesinde 1999 yılında Araştırma Görevlisi, 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör ünvanına ve kadrosuna atandı. 2012 yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Komisyon Başkanlığı ve Üyelikleri görevlerini üstlendi. Değişik zamanlarda organize edilen Antrenör Gelişim Semineri, Antrenör Eğitim Çalıştayı, Antrenör Kursu ve Seminerlerine katıldı. Yüksek lisans ve doktora tezlerine danışmanlık yaptı, projelerde görev aldı. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri ile hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ve yazılmış kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Basketbol 3. Kademe ve Badminton 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olup, evli ve üç çocuk babasıdır.