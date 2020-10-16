'Organize sanayinin iki katı kadar elaman çalıştırıyoruz’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, İstihdama en büyük katkı sağlayan meslek gruplarından biri olduklarını söyledi.

İstihdama en büyük katkı sağlayan meslek gruplarından biri olduklarını ifade eden Başkan Tarhan; “Esnaflarımızın 850 tane işletmesi var ama bu durumu böyle düşünmeyelim. Bu 850 kişi demek değil. Bizim sektörde en küçük köfteci dükkânında bile en az beş personel çalışıyor. Öylesi lokantalarımız var 40-50 tane personel çalıştırıyor. Tedarikçilerle birlikte toplama vurduğunuzda bu sektörde 6 binin üzerinde insan istihdam ediliyor demektir. Bugün ilimizdeki Organize Sanayi Bölgesi’nde baktığımızda bizim bu sektörde istihdam ettiğimiz kişi sayısı neredeyse organizenin iki katı düşünün bizim sektörün kapatılması demek ilimizde iki organize sanayinin kapatılması demektir.

Sektörümüzde çalışan 6 bin kişi ailelerine de bakıyor ve bakmakla mükellef olduğu kişiler var. İstihdama en büyük katkı sağlayan meslek gruplarından biriyiz bizler. Sektörümüz; bakkalla çalışıyor, kasapla çalışıyor salçasıyla çalışıyor nerdeyse şehirde bulunan bütün meslek gruplarıyla çalışıyor. Pandemi sürecinde esnaflarımız büyük gelir kaybı yaşadı. Pandemi sürecinde esnaflarımız kredileri ödeyemedi. Ödemelerini yapamayan esnafımız ciddi sıkıntı yaşıyor”.