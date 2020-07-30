Operasyonunda tarihi kılıç ele geçirildi  

Uyuşturucu 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 kılıç ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Narkotik Şube Ekiplerince, Tunceli-Nazımiye Büyükyurt Köyü bölgesinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahsın ikametinde ve ikametin bulunduğu arazide yapılan aramada; 250 kök kenevir bitkisi, bin 767 gram Hint keneviri, bir miktar Hint keneviri tohumu ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirilmiştir” denildi.