Asayiş
Giriş Tarihi : 12-10-2020 10:53   Güncelleme : 12-10-2020 10:53

Operasyonla şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, kente esrar sokmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.  

Operasyonla şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli S.Ş'nin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli takip edilerek şehir girişinde yol kontrol noktasında aracına düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada  620 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından " Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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