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Asayiş
Giriş Tarihi : 29-11-2019 19:51

Operasyonla kadın hırsız kıskıvrak yakandı

Polis düzenlediği operasyonla evleri soyan hırsızı yakaladı.

Operasyonla kadın hırsız kıskıvrak yakandı

Elazığ'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın, polisin çalışması sonucu yakalanırken, 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kent merkezinde  3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada hırsızlık olaylarını Ş.A. isimli bir kadının gerçekleştirdiği ve evlerden 5 bin 500 TL para, ziynet eşyası ile kıymetli evraklar çaldığı belirlendi. Polis, şüpheli kadının kaldığı adresi tespit edip düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan, hırsızlık suçundan tutuklanan kadının 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının  ile 8 bin TL para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

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