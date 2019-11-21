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Tunceli
Giriş Tarihi : 21-11-2019 08:30

Operasyonda yakalanan kadın terörist tutuklandı  

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında operasyona çıkan timler tarafından yakalanan terör örgütü PKK'lı "Omedya" kod adlı terörist Evrim Toprak tutuklandı.  

Operasyonda yakalanan kadın terörist tutuklandı  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde geçtiğimiz günlerde operasyona çıktı. Bölgede bitme noktasına gelen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda timler,  teröristler ile temas sağladı. Timlerin başarılı operasyonuyla sağ ele geçirilen teröristin daha önce bazı eylemelerde yer aldığı belirlenen "Omedya" kod adlı Evrim Tokmak olduğu ortaya çıktı. Jandarma işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER: tunceli operasyon tunceli pkk
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