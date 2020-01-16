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Giriş Tarihi : 16-01-2020 09:14

Operasyon yapılan evde ele geçirildi

Jandarmadan operasyon.

Operasyon yapılan evde ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet silah ele geçirildi.  

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler  uyuşturucu  ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istibari çalışmasında  uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö  tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 178 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 1 tüfek ve 91 adet mermi ile 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER: elazığ jandarma elazığ jandarma operasyon
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