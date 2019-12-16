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Spor
Giriş Tarihi : 16-12-2019 13:05

Onur Alsu kötü haber!

Elazığspor’da genç stoper Onur Alsu üzüntüsü yaşanıyor.

Onur Alsu kötü haber!

B. Elazığspor’un genç stoperi Onur Alsu’nun sol çapraz bağında yırtık olduğu öğrenildi.  

Ligin 17. haftasında oynanan GMG Kastamonuspor maçının 73. dakikasında sakatlanarak yerini Cihan Canpolat’a bırakmak zorunda kalan Onur’un sol ayak çapraz bağlarında yırtık olduğu bilgisine ulaşıldı. Maçın hemen ardından tedavisine başlanılan 23 yaşındaki stoperin, yarın MR’ı çekileceği öğrenildi. Çekilecek MR sonucuna göre sahalardan uzak kalma süreci netleşecek Onur Alsu, Bordo-Beyazlı ekiple bu sezon 16 lig maçında forma giydi.

ETİKETLER: onur alsu elazığspor onur alsu
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