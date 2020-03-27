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Onlarda kepenk indirdi!

Kuyumcular Oda Başkanı Fikret Çakmakçı Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs’ün yayılmasını engellemek için kuyumcular esnafı olarak 30 Mart'tan itibaren dükkânları geçici süre ile kapatılmasının kararına gidildiğini duyurdu.