Onlarda kepenk indirdi!

Kuyumcular Oda Başkanı Fikret Çakmakçı Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs’ün yayılmasını engellemek için kuyumcular esnafı olarak 30 Mart'tan itibaren dükkânları geçici süre ile kapatılmasının kararına gidildiğini duyurdu.
Kuyumcular Oda Başkanı Fikret Çakmakçı yaptığı açıklamada şunlara deyindi; “ Elazığ Kuyumcular Odası olarak müşterilerimizin, sevdiklerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını dikkate alarak, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve yerelde Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzden olurunu alarak 30 mart 2020 tarihinden itibaren mağazalarımızı geçici süre ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” 20 Mart tarihinde ise kuyumcular esnafı koronavirüse karşı önlem olarak çalışma saatlerinde değişiklik yapmıştı.