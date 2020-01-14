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Giriş Tarihi : 14-01-2020 15:07

Onlar kaçtı polis yakaladı

Elazığ'da polisin şüphelenip durdurduğu araçtan koşarak kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Onlar kaçtı polis yakaladı

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada koltuk altına zulalanmış 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, her ikisi de tutuklandı.   

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kent merkezinde şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Bu sırada içinde bulunan şüpheliler K.K. ve S.Ç. araçtan inip koşarak kaçmaya başladı.  2 şüpheli  peşlerini bırakmayan polisin kovalamasıyla yakalandı. Şüphelilerin aracında ise narkotik köpeği Nina eşliğinde arama yapıldı. Arama da otomobilin koltuk altına poşetle zulalanmış 10 paket içerisinde toplamda 5 bin 54 adet esctacy hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Emniyete götürülün 2 şüpheliden S.Ç.'nin cezaevinden kaçtığı ve uyuşturucu madde ticaretinden de ayrıca araması bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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