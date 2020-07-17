Onlar için çalışmalar durdu

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılması için başlatılan çalışma ise leylekler göç edene kadar durduruldu.

Elazığ depreminde 385 yıllık tarihi caminin hasar alan minaresindeki restorasyon çalışmaları yuva yapan leylekler için durduruldu. Leyleklerin göç etmesinin ardından çalışmanın başlayacağı belirtildi.

Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde 1635 yılında 4’ncü Murat tarafından yapılan Mollakendi Sultan 4’üncü Murat Camii'nin minaresi 24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar görerek üst kısmı ile şerefesi yıkıldı. Ardından bölgeye gelen leylekler farklı yerdeki yuvalarının depremde yıkılması üzerine minarenin yıkık olan üst kısmına yuva yaptı. Bu arada koruma altında olan tarihi caminin minaresi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon kararı verildi. Ardından da minareye iskele kuruldu. Leyleklerin rahatsız olmaması için başlanılan çalışmalar hayvanların göç vaktine kadar durduruldu. Leyleklerin yuvayı terk etmesiyle birlikte çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.

1635 Yılında 4'üncü Murat Camii'nin yapıldığını anımsatan cami imamı Abdulgani Buketçi, " 4’üncü Sultan Murat askerlerine emrederek burada bir cami yaptırıyor. Cami yapıldıktan 2 sene sonra 4’üncü Murat, mübarek Hz. Ahmet Pekevi zatı ziyaret etmeye geliyor, vefat etmiş ve caminin yanında defin edildiğini görünce, 1637 yılında türbe yaptırılıyor. 1996 yılında yapılan minarenin şerefesi Ocak ayında yaşanan depremin ardından yıkıldı. Minare komple hasar gördü. Burayı Vakıflar Müdürlüğü yaptırıyor. Bizim ve vakıfların hassasiyeti dolayısıyla leylekler uçana kadar restorasyon durduruldu. Leylekler uçtuktan sonra restorasyon çalışmaları başlayacak” dedi.

Leyleklerin asıl yuvasının başka bir yer de olduğunu belirten Cami Müezzini Zülküf Dağdöğen ise ,” Fakat depremde yuvaları yıkıldı ve minarenin üstünün çökmesiyle birlikte leylekler minarenin üzerine yuva yaptı. Leylekler burada yumurta yaptı. Yumurtadan sonra da yavrulama dönemi oldu. O arada da biz iskeleyi kurduk. Baktık ki yuvada yumurta ve yavrular var. Leylekler buraya gelmiş bizim misafirimizdir. Zarar vermeyelim yavrularını büyütüp uçursunlar ondan sonra da minarenin inşaatına devam ederiz dediler”diye bilgi verdi.