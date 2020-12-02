Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk açıklama yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk; “30’dan fazla il teşvikte 6. Bölgede. Biz ve 6 il sonradan katıldık. Bu iller OSB olarak katıldı. Diğer iller il geneli teşvikten faydalanıyor. O günkü şartalar da siyasetçilerimizin gayretleri Binali Bey’in bizi dinlemesi o günkü milletvekilleri ve Tahir Beyin ciddi katkıları oldu. Allah razı olsun kimin emeği geçtiyse. 6 bölgenin Elazığ’a katkısı olmuştur. Tabi yeni yatırımcılara katkısı olmuştur. Mevcutlara katsı olmamıştır. Mevcutlara yeni yatırım yapıyorsa faydası oluyor. Özellikle istihdama fazla ciddi bir avantaj sağlıyor. OSB’mizde yeni 8-10 yatırım varsa 6. Bölgede olmamızdan dolayıdır. Firmalarımız teşviki aldı mı 10 yıl faydalanıyor. Pandemi nedeniyle yatırımlar yavaşladı. Vatandaşlar gelmek istiyor ama pandemi nedeniyle bekliyor. Gelecek yıl ilimize önemli yatırımlar gelecek”

“OSB’LERDEN ÖNEMLİ YARDIMLAR GELDİ”

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk; “Deprem sonrası OSB olarak tüm işletmelerimizi kontrolden geçirdik. Teknik kadrolarımız OSB’mizi kontrol etti. Depremde ufak tefek hasarlar oluşmuştu. Bir tek fabrikamızda kolonlarında sıkıntı vardı. O firmamızda binasında yenilemeye gidecek.

Depremde biz lojistik destek verdik. Bizim ekiplerimiz Valiliğimize ve diğer birimlerimize hemen destek verdi. 8 bin metre karelik boş fabrikamız vardı AFAD’a depo olarak verdik. Kızılay’a da bir depo verdik. Diyanetimizin ihtiyacı vardı onlara da bir fabrikamızı tahsis ettik. Bizim iş makinelerimizi onların kullanıma verdik. Bizim üst kuruluşumuz OSBÜK’ten bir heyet geldi ilimize. Başka organize sanayi bölgelerinden yardımlar geldi. Biz yardımları kendi bünyemize almadık. Yardımları AFAD depolarına indirdik. Önemli yardımlar geldi organize sanayi bölgelerinden”.

“PANDEMİDE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK”

Öztürk; “Depremin ardından pandemi süreci yaşandı. Hemen teçhizatlarımızı aldık. İş güvenliği ve iş hekimliği büromuzun olması bizim için bir altyapıydı. OSB olarak ciddi manada bir ilaçlama yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Firmalarımıza bu süreçte destek olduk. Deprem ve pandemi işyerlerini etkiledi mi etkiledi”dedi.