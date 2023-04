‘Önemli olan insanların bana gönlünü açmasıdır’

Önemli olanın sandıktan çıkan oy olmadığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Önemli olan bana insanların gönlünü açmasıdır. Oy veren vermeyen herkesin gönlüne girebilmek, onların sevgisini ve güvenini kazanabilmek benim için her şeyden önemliydi. Bunu görüyorum ki başarmışım” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Erol bu çerçevede Hankendi Köyüne gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erol, yine yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Esnafları ziyaret eden Erol, vatandaşlara seslendi. Elazığ’ı eski günlerine çevireceklerini dile getiren Erol, Elazığ’ın doğunun Paris’i ve bölgenin marka şehri yapacaklarını söyledi. Milletvekili iken Elazığ’a 400 milyon değerinde 3 okul kazandırdığını vurgulayan Erol, bakan olunca Elazığ’ın farklı bir noktaya geleceğini ifade etti.

Hankendi’yi eski günlerine geri çevireceklerini aktaran Erol, “Burası bir belediyeydi. Belde belediye kapatıldı. Burası ne mahalle ne de mahalle. Arada kalmış ne olduğu belli olmayan bir duruma geldi. Ama bizim iktidarımızda inanın ve güvenin yalnızca Hankendi değil, Elazığ kapatılan tüm belde belediyeleri açacağız. Yeninde hizmete sokacağız. Belediye başkanınız olacak. Burada belediyede çalışan yerel halk olacak. İnsanlara burada iş ve ekmek sağlayacağız. Bugüne kadar benim için Elazığ’da en önemli olan şey sandıktan çıkan oy değildi. Önemli olan bana insanların gönlünü açmasıdır. Oy veren vermeyen herkesin gönlüne girebilmek, onların sevgisini ve güvenini kazanabilmek benim için her şeyden önemliydi. Bunu görüyorum ki başarmışım” diye konuştu.

“Birde iktidarımızda benim bakanlığımı düşünün”

5 yıldır Elazığ’ı temsilen parlamentoda görev yaptığını vurgulayan Erol, “Elimden geldiği ve gücümün yettiği kadar her yerde Elazığ’ın sesi oldum. Mecliste konuşmalar yaptım, kanun teklifleri, soru önergeleri verdim. Elazığ’ın sorunların gündeme getirdim. Unutulan Elazığ’ın ismini ulusal televizyonlarda gündeme getirdim. Yeniden Elazığ’ı eski günlerde olduğu gibi marka değerine kavuşturmak için bu mücadelenin içerisinde oldum. Artık bundan sonra bu ilin milletvekili olarak değil, 20 yıldır Elazığ’a verilmeyen bakan olarak geleceğiz. Elazığ’ın sorunlarını çözeceğiz. Gençlerimize umut olacağız. Özgür bir Türkiye’de yaşamanın koşullarını sağlayacağız. Elazığ’da deprem yaşandı. Depremden sonra okul yapımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi yetmediği için Elazığ’daki okulları yaptıramadı. Dedim ki ben yaptırırım. Başkan Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mahsur Yavaş’ı aradım. Elazığ’da okul ihtiyacı var. Her birinizden Elazığ’a bir okul istiyorum. 400 milyon değerinde 3 tane okul yaptırıyoruz. Birde iktidarımızda benim bakanlığımı düşünün. Elazığ’ı eski günlerine geri çevireceğiz. Doğunun Paris’i yapacağız. Bölgenin marka değeri ve parlayan yıldızı yapacağız. Sahipsiz Elazığ değil, parlayan ve gelişen Elazığ yapacağız. Hiç merak etmeyin ve siz bana güvenin”