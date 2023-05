‘Önceliğim gençlerle ilgili projeler ve istihdama yönelik projeler’

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, katıldığı televizyon programında seçim çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öz, “Öncelikle gençlerle alakalı her projenin içerisinde olacağım. En büyük amacım ise bu şehre istihdam sağlayacak projelerin içerisinde almak.” dedi.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, “Allah’a çok şükür süreç çok iyi gidiyor. Yaklaşık bir aydır sahadayız. Şehrimizi karış karış geziyoruz. Hemşehrilerimizin teveccühünü çok yoğun bir şekilde hissediyoruz hem de dualarını, desteklerini alıyoruz. Biz, bu şehre hizmet etmeye talip olduk. Bizler de aziz milletimizin teveccühü ile onları mahcup etmeden çok güzel işlere imza atacağız.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR”

Elazığ’ın 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye büyük destek verdiğini belirten Öz, “Elazığ; vatan, millet, devlet sevdasıyla bütünleşmiş bir şehirdir. Her dönem Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren illerin başında geliyoruz. Bizler esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizde çok güzel dönüşler alıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla Allah’a şükür Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir teveccüh var. Bizler de gittiğimiz her yerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu noktada kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Milletvekili seçilmesi halinde Elazığ’a yönelik projelerini de anlatan Hasan Murat Öz, “Öncelikle gençlerle alakalı her projenin içerisinde olacağım. En büyük amacım bu şehre istihdam sağlayacak projelerin içerisinde almak. Bizler hemşehrilerimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuna, üzüntüsüne ortak olan, bu şehri çok seven, bu şehir için hayaller kuran, projeler üreten bir ekip olacağız inşallah. Bu şehrin gelişmesi adına çok güzel imkanlar var. Birinci Organize Sanayi Bölgesinde yer kalmadı. 2. Organize Sanayi Bölgesi hizmete yeni başladı. İki tane firma geldi, yatırıma başladı. Elazığ’ın 6. Bölge teşviklerinden yararlanması hasebiyle özellikle tekstil anlamında çok büyük firmalar geldi. Bizlerin de emeği ve desteği ile gelen tekstil firmalarında çalışan kişi sayısı 2 bin kişi. Bu şehrin tekstil kent olma yolunda büyük bir özelliği var. Türkiye’de ortalama işsizlik oranı yüzde 8 civarında. Elazığ’da bu oran yaklaşık yüzde 3. İşsizlik başvurusu şu an 22 bin civarında. Elazığ’da tekstil alanında oluşan istihdam sayesinde Elazığ’da işsizlik sorunu büyük bir oranda çözüldü. Maden alanında da yatırımlarımız var. Geçen yıl ihalesi yapılan Maden ilçemizdeki bakır madeni rezervi şu an Türkiye Cumhuriyetinin en büyük bakır rezervi. Bu, kazanım sayesinde Maden’de çok büyük istihdamın sağlanacak, çok büyük yatırımlar yapılacak ve buradan çıkarılan maden dünyanın dört bir tarafına satılarak ülkemize katma değer sağlanacak.” dedi.

Milletvekili Adayı Öz, turizm, sağlık, tarım sektörlerinde de Elazığ’ı daha ileri seviyelere taşıyacak projeleri hayata geçirerek Elazığ’ı bölgede lider yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

“MİLLETİMİZİN DESTEĞİ İLE EN GÜZEL SONUCU ALACAĞIZ VE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

14 Mayıs seçimlerinin önemini de anlatan Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, “Bir tarafta her gün milletiyle, ülkesiyle alakalı hizmetler yapan, diğer tarafta ne olduğu belli olmayan, kimlerle ittifak içinde olduğu bilinmeyen bir millet ittifakı var. Bu ülkede 21 yıl önce her gün krizden krize koşan bir ülke vardı. IMF’nin kapısında yatan bir ülke bugün IMF’yi kapı dışarı etti. Bu ülke katsayı zulmünden dolayı gençlerini harcarken, katsayı zulmüne son verdi. Başörtüsünden dolayı eğitim hakları ellerinden alınan kardeşlerimiz bugün hem okudular hem de kamunun en güzel yerlerinde görev aldılar. Analarımız başörtüsünden dolayı askeriyeye giremezken şuan başörtülü komutanlarımız var. Bu ülkede 21 yıl önce doğalgazı bırakın evlere bedava vermeyi, doğalgazı aramayı bile bize yaptırmıyorlardı. Batıdan şirket geliyordu doğalgazı buluyordu, üzerine betonu döküp gidiyorlardı. Her gün şehit haberleriyle canımız yanıyordu. İHA’larımızı yaptık, SİHA’larımızı yaptık, Altay Tanklarımızı yaptık. Savaş gemimizi yaptık, otomobilimizi yaptık, savaş uçağımızı göklere çıkarttık. Savunma sanayiyle alakalı çok ciddi kazanımlar elde ettik, terörün kökünü kazıdık. Aziz milletimiz feraset sahibidir. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin büyük desteği ile bizler en güzel sonucu alacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yola devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.