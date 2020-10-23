Asayiş
Giriş Tarihi : 23-10-2020 10:47   Güncelleme : 23-10-2020 10:47

Önce kullanıcılar sonra satıcılar yakalandı

Ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Önce kullanıcılar sonra satıcılar yakalandı

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada önce kullanıcı şahıslar, sonra da onlara satış yapan 2 şüpheli yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada önce uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan yola çıkan polis, onlara uyuşturucu maddeyi temin eden torbacı olarak bilinen şüpheliler H.K. ve İ.Y'yi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapan polis 2 şahsı da yakaladı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda toz esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"suçundan adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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