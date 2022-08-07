Önce ekipler ardından ‘Alex’ geçit vermedi  

Elazığ’da sebze poşeti içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, dedektör köpeği Alex’in de yardımıyla yapılan aramada sebze poşetinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Bingöl polis uygulama noktasında şüpheli bir aracı tespit ederek durdurdu. Durdurulan araçta bulunan M.K. ve H.Y.’nin üst aramasında 1 parça halinde 1,27 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, dedektör köpeği Alex’in tepkisi üzerine araçta bulunan sebze poşetinin içerisinde de 253,15 gram metamfetamin maddesi bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

İki ayrı suçtan aranırken başkasına ait kimlikle yakalandılar

Öte yandan, H.Y.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık suçundan 2 ayrı aranma kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüpheliler hakkında başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler M.K. ve H.Y. bugün adliyeye sevk edildi.